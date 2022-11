Fran Navarro fez o golo de honra do Gil Vicente na derrota (3-1) no Estádio da Luz, perante o Benfica. O dianteiro espanhol apontou coisas positivas à equipa."Na primeira parte a equipa esteve muito bem e conseguimos que o Benfica corresse atrás da bola. O momento do jogo é o segundo golo do Benfica, uma grande equipa atrás e à frente. Mas contente com o jogo e agora é seguir", garantiu em declarações à BTV, mostrando-se "contente por somar mais um golo" mas sem esquecer o período complicado a nível de resultados que os gilistas atravessam."Estamos num momento difícil, mas sabemos que esta equipa vai dar a volta. Tem uma mentalidade forte e demonstrámo-lo hoje", deu conta.