Avançado esperançado em continuar no futebol português e em dar o salto Fran Navarro, uma das grandes figuras do Gil Vicente, é um dos nomes que mais tem feito mexer o mercado gilista e um dos que pode vir a dar receita até ao fecho do mercado.O avançado espanhol já foi alvo de várias abordagens e até já teve propostas em maos, uma das quais, sabe Record, veio do Olympiacos. No entanto, o jogador recusou esta hipótese, por se encontrar ainda na expectativa de dar o salto para um dos grandes de Portugal.O desejo do avançado do Gil é continuar em Portugal, país que lhe abriu a porta ao alto nível de forma regular e no qual se sente feliz. Até ao fecho do mercado, pode haver novas investidas pelo espanhol.