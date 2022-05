Fran Navarro: «Sofremos um golo muito rápido e o jogo mudou»

Fran Navarro marcou o golo do Gil Vicente na derrota da equipa de Barcelos diante do Sporting, num jogo que diz ter mudado após o primeiro golo dos leões."Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Saímos com tudo, mas sofremos um golo muito rápido e o jogo mudou. Sabíamos que ia ser difícil mas tentamos até ao fim e já estamos a pensar na semana que vem", começou por dizer o avançado do Gil Vicente à Sport TV."Estou contente pelo golo. Acho que fiz uma boa temporada mas o mais importante é a equipa e pensar na semana que vem. Temos de conseguir o quinto lugar.""Sim. Queremos o quinto lugar e vamos lutar por ele", concluiu.