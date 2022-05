Fran Navarro: «Sou outro jogador desde a minha chegada ao futebol português»

Fran Navarro concedeu uma entrevista ao site 'Futebol Português desde Espanha', na qual abordou o sucesso da sua primeira época no Gil Vicente, tendo batido o recorde de golos apontados por um jogador espanhol na Liga Bwin . O avançado, de 24 anos, soma já 16 e superou a marca de Mario González (15 golos) na época passada, pelo Tondela."Esperava uma época com tanto êxito na sua estreia em Portugal? Não, de todo. Vim da 2.ª Divisão B com a filial do Valencia e por isso tinha aqui um desafio muito grande, nem de olhos fechados pensava chegar a este rendimento. Sabia que tinha de melhorar e era um teste importante estar na Primeira Liga portuguesa, mas o meu objetivo principal era apenas aprender, ganhar mais experiência, desfrutar desta experiência e fazer o melhor ano possível", começou por referir Fran Navarro, dando depois exemplos de compatriotas que vingaram no nosso país.Ultimamente estamos a triunfar. Há exemplos como o Centelles, Toni Martínez, Racic, que é um jogador formado em Espanha, Mario González… É um Liga muito competitiva, muito exigente. No meu caso, como marquei logo no primeiro jogo pude tirar essa responsabilidade dos ombros e tudo aconteceu muito rápido. A exigência que existe no Gil Vicente permite-nos enfrentar com garantias equipas de topo", frisou o avançado, recordando a confiança demonstrada pelo Gil Vicente."O Gil Vicente demonstrou ter confiança em mim. Assinei um contrato de três anos e estava muito tranquilo nesse sentido. Por ser o meu primeiro ano em Portugal sinceramente não esperava este impacto, mas estava tranquilo, pois sabia que iria ter mais oportunidades de jogar", apontou.Questionado sobre os golos que marcou a FC Porto e Sporting e ainda acerca das vitórias importantes conquistadas pelos gilistas frente a Sp. Braga e Benfica, Fran Navarro foi taxativo e voltou a destacar a qualidade do futebol português."Isso demonstra claramente que esta Liga é muito competitiva, mas há equipas que se destacam das outras. Para mim, foi a primeira vez que defrontei equipas deste nível e conseguimos adaptar-nos ao seu futebol durante a primeira volta. Quando os defrontas percebes logo que são adversários de grande valor. Na segunda volta ganhámos na Luz e empatamos no Dragão. Sentes que as coisas correm bem, que estás nu nível superior e estás feliz. No ano passado, eu jogada na Segunda B de Espanha e agora estou num nível destes. É muito bom. Repito: há muita exigência no Gil Vicente e por isso podemos competir com equipas deste potencial", sustentou, para depois revelar o que sentiu ao defrontar defesas como Otamendi e Vertonghen."Quando começa o jogo não pensas nos nomes, mas digo a verdade: houve uma jogada em que pressionei o Otamendi, ele caiu e eu levei um cartão amarelo. Então, ao vê-lo levantar-se é que tomas consciência onde estás. É muito bonito enfrentar estes jogadores, porque a verdade o Otamendi já era um dos melhores jogadores do Valencia quando eu ainda era uma criança", sublinhou o jogador espanhol, antes de deixar elogios à equipa técnica liderada por Ricardo Soares."A equipa técnica que temos é muito competente. A forma como tratam os jogadores é fantástica e posso dizer que contribuíram de maneira decisiva para que me tenha tornado melhor jogador. Aprendi muito com eles. Sou outro jogador desde a minha chegada ao futebol português. Melhorei muito em vários aspetos, por exemplo, falando muito com o mister Ricardo Soares. Fazemos trabalho específico com os avançados e os extremos e isso nota-se muito em campo", afirmou.