Fran Navarro tem dado nas vistas pelo Gil Vicente esta temporada e, por isso, tem os três grandes de Portugal bem atentos, segundo noticia o jornal 'AS'. O avançado espanhol tem, até à data, 16 golos oficiais em 33 jogos pelos gilistas nesta que é a primeira temporada em Portugal.Por isso, foi sem surpresa que Sporting, Benfica e FC Porto já terão sondado o clube do Minho para perceber que condições são exigidas por uma possível transferência. Mas nem só em Portugal existem interessados. O diário espanhol garante que equipas italianas e turcas já perguntaram pelo avançado, de 24 anos.Navarro chegou no verão a Portugal proveniente do Valencia B. Formou-se no clube che e ali jogou nos escalões jovens. Contou também uma experiência, por empréstimo, nos belgas do Lokeren.O dianteiro tem contrato até junho de 2024.