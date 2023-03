Francisco Dias da Silva avança como candidato único às eleições no Gil Vicente

Francisco Dias da Silva será o único candidato à presidência do Gil Vicente nas próximas eleições do clube minhoto, agendadas para 16 de março. A lista do atual líder dos galos foi a única a ser apresentada nos serviços administrativos do clube nesta quarta-feira.O empresário, de 73 anos, tem assim oportunidade de comandar os destinos do Gil Vicente no triénio 2023-2026 e de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2017, altura em que reassumiu a presidência do clube (já tinha ocupado o cargo em 1989/90). Para além de ter conduzido o processo que levou o Gil Vicente de volta à 1ª Liga, Francisco Dias da Silva foi um dos obreiros da qualificação europeia dos galos na temporada transata.Recorde-se que, já em 2020, ano das últimas eleições, Dias da Silva foi candidato único.