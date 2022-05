Francisco Dias da Silva: «Estou completamente preparado para se tiver de substituir o treinador»

Depois de ter assegurado o 5º lugar e a consequente qualificação para as provas europeias, o Gil Vicente foi recebido, esta sexta-feira, na Câmara Municipal de Barcelos. À margem da cerimónia, Francisco Dias da Silva, presidente dos galos, vincou o desejo de continuar a contar com Ricardo Soares, mas sublinhou que está preparado caso essse cenário não se confirme."O treinador já teve algumas propostas, mas nenhuma delas o levou a pôr-me a questão diretamente. Ele tem contrato por mais uma época, mas no futebol não sabemos o dia de amanhã. Nas minhas outras empresas, uma pessoa que tem contrato normalmente cumpre-o. No futebol, as coisas são ligeiramente diferentes, embora não devesse ser. Estou completamente preparado para se tiver de substituir o treinador, o Gil Vicente não vai acabar", referiu o dirigente.De resto, a mesma forma de pensar aplica-se ao plantel, isto depois de Samuel Lino já ter sido vendido por 6,5 milhões de euros ao Atlético de Madrid. "Para um clube como o Gil Vicente a parte financeira é muito importante, ainda para mais tendo em conta o contexto de onde vimos. Espero que chegue o momento em que não seja assim tão importante. Apesar disso, há coisas mais importantes, como por exemplo não ter deixado sair ninguém em janeiro. Isso não foi fácil, mas a minha experiência ajudou-me e percebi que, se deixasse sair os melhores em janeiro, não estaríamos aqui hoje e não teria sido justo com o resto do grupo porque mostrava que a vertente financeira era mais importante do que a desportiva. Resisti com dificuldade e vou resistir o máximo que puder no final da época, embora não garanta que não vai sair um ou dois ateltas. Sairá o que não for possível manter", acrescentou.