Francisco Dias da Silva: «Ivo Vieira tem o perfil certo para dar continuidade ao nosso projeto»

Francisco Dias da Silva: «O míster Ivo Vieira tem o perfil certo para dar continuidade ao nosso projeto»Presidente do Gil Vicente vincou a necessidade de o clube ter os pés assentes no chãoFrancisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente, esteve presente no momento da apresentação do treinador Ivo Vieira e deixou-lhe muitos elogios."Estamos aqui para apresentar o míster Ivo Vieira para as próximas duas épocas. Bem-vindo ao nosso clube, espero que se dê bem por cá e temos de trabalhar muito para que o sucesso aconteça. É um trabalho de competência, temos de continuar a estabilizar o clube. Ao longo da época vamos ajustando o objetivo, mas o primeiro está definido [permanência] e vamos trabalhar para o atingir. O que aconteceu na época passada não se repetirá todos os anos, mas o míster tem o perfil para dar continuidade ao nosso projeto. Isso é mais importante do que estarmos com a ilusão do 4º ou 5º ligar. É preciso ter os pés bem assentes no chão", referiu.