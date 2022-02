Francisco Dias da Silva: «Permanência deixou de ser o objetivo»

No âmbito do lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal, Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente, falou à imprensa sobre o atual momento da equipa, que ocupa o 5.° lugar do campeonato."O Gil Vicente está a fazer o seu trajeto, é uma época que está a correr muito bem , mas só no fim saberemos. Não posso dizer que o grupo não está a fazer um grande trabalho, porque está. Para o Gil Vicente, a permanência era o objetivo, mas agora deixou de ser porque acho que já o atingimos, é importante para o clube reestruturar-se. Aos poucos estamos a dar passos seguros para nos cimentarmos na 1ª liga, que é o mais importante. O que vier depois logo teremos de ver", disse.O dirigente confirmou ainda a saída de Samuel Lino no final da temporada, defendendo que a transferência dará visibilidade ao clube, e deu ênfase ao facto de Ricardo Soares ter contrato até 2023Na próxima jornada, os galos defrontam o FC Porto.