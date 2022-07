Fujimoto a título definitivo no Gil Vicente até 2025

Preparados para mais episódios da série " " nos próximos três anos? ?#SomosUmSomosGil #GVFC pic.twitter.com/gzgnkPL2qV — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) July 3, 2022

O Gil Vicente oficializou a contratação de Kanya Fujimoto a título definitivo e com um vínculo válido até 2025 através de um vídeo baseado na mediática série animada Oliver e Benji.Recorde-se que o criativo japonês representou o emblema de Barcelos ao longo das últimas duas temporadas sempre a título de empréstimo do Tokyo Verdy.Os minhotos não divulgaram o modelo de negócio que permitiu salvaguardar os serviços de Fujimoto nas próximas temporadas, nem se o conjunto japonês ficou com uma percentagem do médio numa futura transferência.