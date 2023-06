Concluída a temporada, há um dado que salta à vista no plantel do Gil Vicente: Fujimoto, médio dos galos, participou nos 44 jogos que o clube disputou em 2022/23. O japonês, de 23 anos, foi titular em 41 dessas partidas e foi o terceiro jogador com mais minutos, apenas atrás do avançado Fran Navarro e do médio Vítor Carvalho.