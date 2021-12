Fujimoto recebe prémio MVP

Kanya Fujimoto foi eleito pelos adeptos do Gil Vicente como o melhor jogador dos galos em campo na partida contra o Famalicão, na última jornada da Liga Bwin, que a equipa de Barcelos venceu por 4-0. O médio, de 22 anos, recebeu ontem o prémio do clube alusivo à distinção e deixou o seu agradecimento às bancadas. “Estou muito feliz por receber este prémio. Obrigado a todos os adeptos”, disse Fujimoto, numa mistura entre japonês e inglês.

O jogador, que cumpre a sua segunta temporada de empréstimo ao Gil Vicente por parte do Tokyo Verde, exibiu-se a grande nível na partida com os famalicenses, assinando o primeiro golo do encontro, logo aos 3 minutos. O contrato de cedência celebrado com o emblema nipónico prevê uma opção de compra para os galos.