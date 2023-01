O Gil Vicente anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação de Gabriel Pereira. O defesa-central, de 22 anos, assinou um contrato válido para os próximos três anos e meio.O jovem brasileiro vinha sendo um dos destaques da 2° Liga ao serviço do Vilafranquense, clube onde chegou no início da temporada passada. Formado no Volta Redonda, Gabriel Pereira conta ainda com uma passagem pelo Sampaio Corrêa antes de ter viajado para Portugal.A chegada de Gabriel Pereira ao plantel comandado por Daniel Sousa servirá para colmatar a saída de Lucas Cunha, que se prepara para rumar ao Red Bull Bragantino.