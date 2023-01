Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gabriel Pereira rende Lucas Cunha Com um central titular a caminho do Bragantino, SDUQ garante sucessor no Vilafranquense





APOSTA. Gabriel subirá de patamar

• Foto: victor sousa / movephoto