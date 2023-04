Gabriel Pereira: «Tivemos coragem, fizemos o nosso jogo, tivemos bola»

Gabriel Pereira foi a novidade no centro da defesa, ocupando o lugar de Tomás Aráujo, jogador do emprestado pelo Benfica. O defesa brasileiro aplaudiu o desempenho ante o líder da Liga Bwin, apesar da derrota (0-2)"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, contra uma grande equipa. Tivemos coragem, fizemos o nosso jogo, tivemos bola. É o nosso estilo e não perdemos isso. Fizemos uma boa primeira parte, na segunda sofremos mas continuamos a jogar. Não estamos felizes, mas estamos orgulhosos pelo que fizemos dentro de campo", frisou o futebolista do Gil Vicente à Sport TV, dando conta da boa resposta da equipa gilista."Estivemos bem defensivamente o tempo todo. Acabámos por sofrer um golo num cruzamento, mas estivemos confortáveis. Tivemos dificuldades, claro, estávamos a jogar contra uma grande equipa, tivemos personalidade, tivemos bola e oportunidades", afirmou.Sobre os sete jogos sem ganhar do Gil, Gabriel desvalorizou o facto. "Estamos tranquilos pelo que temos feito dentro de campo. Isso não afeta. Sabemos que é jogo a jogo", disse.