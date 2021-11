Georgi Aburjania novamente chamado à seleção da Geórgia

O médio Georgi Aburjania tem sido aposta regular do técnico Ricardo Soares na Liga Bwin e foi novamente convocado para integrar os trabalhos da seleção da Geórgia.Na agenda está um duelo frente à Suécia, na próxima quinta-feira, de qualificação para o Mundial do próximo ano, e ainda um particular frente ao Uzbequistão, no dia 15.