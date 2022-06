Gil Vicente anuncia a saída de Ricardo Soares

O Gil Vicente emitiu um comunicado, esta terça-feira, no qual deu conta da saída de Ricardo Soares, técnico que se prepara para rumar ao Al-Ahly. Ivo Vieira, que irá substituir Soares, deve ser apresentado ainda durante o dia de hoje."Após o acordo para a saída do técnico Ricardo Soares, o Gil Vicente Futebol Clube informa da cessação do contrato de trabalho do treinador. O Gil Vicente enaltece o trabalho desenvolvido e o profissionalismo de Ricardo Soares durante todo o seu trajeto no clube, lembrando que o nome do técnico português ficará na história do emblema Gilista.Os adjuntos Maurício Vaz, Raul Faria, Paulo Lobo e Pedro Guimarães também cessaram contrato com o Gil Vicente FC.O Gil Vicente FC deseja a todos as maiores felicidades para o futuro", podia ler-se no comunicado dos galos.Recorde-se que Ricardo Soares foi responsável pela inédita qualificação europeia do conjunto de Barcelos.