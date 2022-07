E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi com um triunfo convincente que o Gil Vicente abriu os jogos de pré-época. Na receção ao V. Guimarães B, o conjunto barcelense conseguiu uma vitória por 5-1.Os tentos gilistas foram apontados por Boubacar, Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Alipour, reforço para esta época, e Miguel Monteiro, ex-sub-19 que está a trabalhar com a equipa principal. Assim, o técnico Ivo Vieira teve oportunidade de ver o plantel em ação, isto uma semana depois de ter sido apresentado como novo timoneiro dos minhotos.Recorde-se que o Gil Vicente inicia a época a 4 de agosto, em jogo a contar para a 2.ª pré-eliminatória da Conference League (o adversário ainda não é conhecido). O próximo jogo de preparação dos galos é no dia 13 de julho (quarta-feira), frente ao Penafiel.