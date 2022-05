Sendo certo que a temporada do Gil Vicente já pode ser catalogada de histórica independentemente do que acontecer na última jornada, isto na medida em que os galos conseguiram uma inédita qualificação europeia, a verdade é que a equipa de Ricardo Soares parte para o jogo com o V. Guimarães com mais um objetivo em mente.Neste momento, os barcelenses têm 51 pontos, sendo que o recorde de pontos do clube na 1ª Liga é 53, marca alcançada na época 1999/00. Pois bem, caso vença o dérbi minhoto em Guimarães, o Gil Vicente chega aos 54 pontos e fixa assim um novo valor máximo em termos pontuais.Um dado que certamente motiva o plantel, isto depois da festa que invadiu Barcelos no passado domingo.