Gil Vicente bate Vizela no primeiro jogo da pré-época

O Gil Vicente bateu o Vizela por 3-2 no jogo que os dois clubes disputaram na manhã deste sábado em Lousada. O embate foi o primeiro teste de pré-época para ambos os conjuntos.





Apesar de os galos já terem assegurado a contratação de vários reforços, todos os golos foram apontados por jogoadores que já estavam no plantel em 2020/21, no caso Samuel Lino, Vítor Carvalho e Antoine Léautey. Por seu lado, Cassiano marcou os dois golos dos vizelensesO próximo jogo do Vizela está agendado para terça-feira, dia 6 de julho, frente ao Sp. Braga. Já o Gil Vicente volta a entrar em campo na quarta-feira para defrontar o Leixões.