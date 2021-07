Gil Vicente cancela jogos com Famalicão e V. Guimarães devido a um caso de Covid-19

O jogo entre o Gil Vicente e o Famalicão, que estava agendado para o fim de tarde desta sexta-feira, não se realizou devido a um caso positivo de Covid-19 no plantel barcelense. Desta forma, os galos também já cancelaram o embate deste sábado com o V. Guimarães.





Durante esta quinta-feira, o Gil Vicente realizou testes PCR de forma a saber se estavam reunidas todas a condições para a realização dos jogos-treinos. Esta sexta-feira, os minhotos tiveram conhecido do caso positivo no seio do plantel, pelo que cancelaram os compromissos que tinham agendados. O jogador está assintomático e em isolamento, sendo que o clube vai continuar com os treinos com os devidos cuidados.O primeiro jogo oficial do Gil Vicente, frente ao Tondela, está agendado para 24 de julho.