O Gil Vicente celebra hoje o seu 99º aniversário, data que será assinalada logo pela manhã com o tradicional hastear da bandeira junto ao Estádio Cidade de Barcelos e a celebração de uma missa na Igreja de Santo António dos Capuchinhos. Seguir-se-á depois uma romagem ao Memorial do Clube, localizado no cemitério municipal de Barcelos.