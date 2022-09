Gil Vicente 'cilindra' UD Oliveirense em jogo de preparação

O Gil Vicente aproveitou a pausa competitiva para realizar um jogo de preparação frente à UD Oliveirense e as indicações não podiam ser mais positivas, isto na perspetiva do treinador Ivo Vieira. Numa partida que se disputou no Estádio Cidade de Barcelos, os galos triunfaram por 8-0.O técnico dos barcelenses aproveitou o teste para ver em ação alguns jogadores que não têm tido tantos minutos de competição. Assim, os golos foram marcados por Élder Santana (2), Kevin Medina, Fran Navarro, Mizuki Arai, Henrique Gomes, Juan Boselli e Murilo.O Gil Vicente regressa à competição na próxima sexta-feira, frente ao Sporting, em jogo a contar para o campeonato. Por seu lado, a UD Oliveirense tem encontro marcado com o União da Serra, para a Taça de Portugal, no dia 2 de outubro.