Gil Vicente com objetivos redefinidos

No âmbito do lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal, Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente, falou acerca da boa campanha dos galos.

"O Gil Vicente está a fazer o seu trajeto, é uma época que está a correr muito bem , mas só no fim saberemos. Não posso dizer que o grupo não está a fazer um grande trabalho, porque está. Para o Gil Vicente, a permanência era o objetivo, mas agora deixou de ser porque acho que já o atingimos. É importante para o clube reestruturar-se. Aos poucos estamos a dar passos seguros para nos cimentarmos na 1ª liga, que é o mais importante", referiu o dirigente, que enfatizou o facto de Ricardo Soares ter contrato até 2023 e a visibilidade que a saída de Samuel Lino vai dar ao clube.

Zé Carlos sem receio

Eleito pelos adeptos como o homem do jogo frente ao Belenenses SAD, Zé Carlos perspetivou o encontro com o FC Porto: "O mais importante é sermos iguais a nós próprios, já provámos diversas vezes que frente a equipas grandes não nos amedrontamos."