Gil Vicente com pólvora seca pela primeira vez em 2022

A boa temporada realizada pelo Gil Vicente é um dado facilmente constatável pelo facto de o jogo com o Estoril, disputado na última sexta-feira, ter sido o primeiro em 2022 no qual os galos não marcaram qualquer golo.

No presente ano civil, os minhotos visaram as redes adversárias nos oito primeiros encontros, registo ao qual se pode juntar a última partida do ano transato, no caso frente ao Tondela. A última vez que os galos tinham ficado em branco foi na receção ao Sporting, no dia 18 de dezembro.





Neste momento, o conjunto comandado por Ricardo Soares é o quinto melhor ataque do campeonato português.