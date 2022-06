Com as saídas de Samuel Lino (vendido ao Atlético Madrid) e de João Afonso (fim de contrato), o Gil Vicente tem agora três resistentes do plantel que iniciou a caminhada do clube na 1ª Liga, em 2019/20. São eles Brian Araújo, Rúben Fernandes e Henrique Gomes.Se o capitão foi uma pedra basilar no percurso dos minhotos nos últimos três anos, o lateral-esquerdo teve uma utilização algo intermitente e o guarda-redes mal foi utilizado. De resto, neste momento há a dúvida se Brian Araújo irá fazer parte do plantel da recém-criada equipa sub-23 ou se se manterá na equipa principal dos galos.Nesta viagem ao passado é importante referir que, apesar de ter jogado pelo clube em 2019/20, Vítor Carvalho só chegou a Barcelos a meio da época.