Depois da eliminação na Allianz Cup, frente ao P. Ferreira, o Gil Vicente tem agora mais um jogo de preparação. Os galos defrontam o Celta de Vigo, equipa que milita no principal escalão de Espanha, na terça-feira.





O encontro está agendado para as 18 horas locais (17h portuguesas) e decorrerá na Cidade Deportiva Afouteza, centro de treino do Celta.A equipa de Ricardo Soares continua assim a preparar o arraque oficial da Liga Bwin. Na primeira jornada, o Gil Vicente recebe o Baovista, num encontro marcado para as 20h15 de dia 9 de agosto.