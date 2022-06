Gil Vicente diz que não recebeu qualquer proposta por Ricardo Soares

A notícia de que Ricardo Soares estará a caminho do Al-Ahly do Egito apanhou de surpresa os responsáveis do Gil Vicente, uma vez que uma eventual saída do treinador a poucos dias do início da pré-época, que começa no próximo dia 1 de julho (sexta-feira) representaria um duro revés no que já está planeado."O treinador Ricardo Soares tem contrato com o Gil Vicente e não fomos contactados por ninguém para que este cenário mude", reagiu a Record fonte oficial do Gil Vicente.Ricardo Soares tem mais um ano de contrato com o clube e uma cláusula de rescisão de 250 mil euros. O treinador de 47 anos tem sido muito cobiçado em função da brilhante época que protagonizou em Barcelos, conseguindo o apuramento pela primeira vez na história da equipa para as competições europeias, neste caso para a UEFA Conference League.O técnico, de resto, esteve quase a sair em março, rumo do futebol brasileiro, mas optou por dar continuidade a uma ligação que pode mesmo ser quebrada, uma vez que a proposta do Al-Ahly, um dos maiores clubes de África, é muito tentadora.Ao queapurou, Ricardo Soares está mesmo a analisar esta possibilidade junto da restante equipa técnica, procurando ponderar os prós e os contras de aceitar este novo desafio na sua carreira.O treinador, aliás, já terá mesmo informado os responsáveis do Gil Vicente que está a analisar uma proposta, mas sem dar conhecimento do teor da mesma.