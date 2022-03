Gil Vicente é a equipa que melhor joga em Portugal? "É como falar dos filhos", diz Ricardo Soares

Ricardo Soares foi questionado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga, se o Gil Vicente é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal. Ora, apesar de não ter respondido de forma concreta, isto na medida em que é "parte interessada" da análise, o técnico deixou uma analogia curiosa."Não sei se somos a melhor, a segunda, a terceira ou a quarta, seguramente há pessoas mais habilitadas do que eu para responder. Eu serei sempre uma parte interessada e a minha opinião pode não ser tão assertiva como isso. É como falarmos dos filhos, os nossos filhos são sempre os melhores. Não vou dizer que somos a melhor ou a pior, mas atrevo-me a dizer que temos mesmo a preocupação de jogar bem e que queremos ser uma das melhores equipas. Isso é indiscutível e está presente em todas as pessoas do clube. É esta cultura que queremos para o Gil Vicente, queremos jogar bem para irmos ao encontro dos nossos adeptos", referiu o técnico.