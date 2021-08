Gil Vicente empata com o Celta de Vigo no último jogo de preparação

No último jogo da preparação antes do arranque do campeonato, o Gil Vicente deslocou-se até Espanha e empatou 0-0 com o Celta de Vigo. A partida foi globalmente equilibrada e esse facto acabou por se confirmar no resultado final.





Ricardo Soares aproveitou o embate para limar algumas arestas na equipa e ver caras novas em ação. O técnico fez alinhar Kritciuk, Zé Carlos, Diogo Silva, Rúben Fernandes, Henrique Gomes, Vítor Carvalho, Matheus Bueno, Pedrinho, Murilo, Samuel Lino e Fran Navarro de início, sendo que, depois, ainda entraram Andrew, Hackman, Lucas Cunha, Talocha, Jean Irmer, João Caiado, Ahmed Isaiah, Fujimoto, Bilel, Boubacar Hanne, Élder Santana e André Liberal.Os galos apontaram agora baterias ao jogo com o Boavista. O embate, a contar para a 1ª jornada da Liga Bwin, está agendado para as 20h15 de segunda-feira.