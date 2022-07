O Gil Vicente fez valer a máxima de que a pré-época é um período para 'dar tudo' e realizou dois jogos-treinos nesta sexta-feira. Assim, depois do triunfo frente ao sub-23 , a equipa de Ivo Vieira empatou com o Tondela.O embate com a formação recém-despromovida à 2.ª Liga terminou com uma igualdade a uma bola, tendo Alipour apontado o tento barcelense. Por seu lado, Daniel dos Anjos fez o golo dos tondelenses.O Gil Vicente continua a preparar o arranque oficial da temporada, que acontecerá a 4 de agosto. Os minhotos vão disputar a 3ª pré-eliminatória da Conference League.