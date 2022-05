Será que estamos a mais? pic.twitter.com/HxOfyaCWK5 — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) May 16, 2022

Muito se tem falado nas últimas horas de Porro, Margarida Corceiro e João Félix na sequência de um vídeo divulgado na net e do facto da atriz ter recebido uma camisola do jogador espanhol no final do Sporting-Santa Clara. Por causa desta polémica, os três dominavam as tendências do Twitter em Portugal, surgindo em 4.º o Gil Vicente. Perante isto, o clube gilista reagiu em tom de brincadeira. "Será que estamos a mais?", pode ler-se na mensagem.Porro já negou ter algum caso com Margarida Corceiro, referindo que ambos têm uma "relação especial" . O mesmo sucedeu com a atriz, que revelou que até já recebeu ameaças de morte