Gil Vicente galardoado com prémio 'Marketing e Comunicação' da Liga Portugal

Depois de ter sido distinguido com o prémio 'Marketing e Comunicação' relativo aos meses de outubro/novembro, o Gil Vicente recebeu, esta quinta-feira, o troféu. O clube barcelense viu assim o seu trabalho ser reconhecido, isto numa altura em que os galos têm feito uma forte aposta na 'GVTV'.Elogiando os elementos do departamento de comunicação, Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente, deu ênfase à importância deste reconhecimento. "O crescimento nestas áreas é muito importante para acompanhar o desenvolvimento natural que este clube está a ter. É um orgulho receber este prémio, algo que também irá trazer às pessoas mais responsabilidades para fazerem mais e melhor", referiu.Por seu lado, Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, explicou o motivo da premiação: "Esta distinção visa reconhecer o enorme trabalho que o Gil Vicente FC tem feito nas áreas do Marketing e da Comunicação, ancorado na GVTV. Com criatividade, com investimento e com muito esforço pessoal desta estrutura incrível. A comunicação digital fortalece a marca, nomeadamente na relação com as suas comunidades e fortalecimento da paixão dos adeptos, sendo a GVTV, de facto, uma referência", vincou Madureira.