Iago Maidana é reforço do Gil Vicente, confirmando-se a possibilidade já adiantada por Record. O defesa-central, de 25 anos, chega ao Minho cedido pelo Atlético Mineiro, num acordo válido até final da temporada.





O brasileiro foi oficializado esta segunda-feira e passa assim a estar disponível para Ricardo Soares, técnico que conta agora com quatro centrais: Iago, Rúben Fernandes, Lucas Cunha e Diogo Silva.Formado no Criciúma e no São Paulo, Iago Maidana soma também passagens pelo São Bernardo, pelo Paraná, pelo Atl. Mineiro e pelo Sport.