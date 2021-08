Gil Vicente inicia venda de lugares anuais para 2021/22

Depois de ter sido confirmado o regresso dos adeptos aos recintos desportivos, o Gil Vicente iniciou a venda dos lugares anuais para a temporada 2021/22. O clube informou ainda que os sócios que pretendam assisir ao jogo com o Boavista terão de fazer a renovação do seu lugar anual antes da partida.





"Para garantir presença no jogo da próxima segunda-feira, diante do Boavista FC, os sócios com lugar anual deverão fazer a renovação da cadeira nas bilheteiras do Estádio Cidade de Barcelos até às 13h do dia 9 de agosto (segunda-feira). As bilheteiras do Estádio Cidade de Barcelos funcionarão sábado das 9h30 às 13h e das 14h às 17h e no domingo entre as 9h30 e as 13h (nos restantes dias da semana o horário é das 09h30 às 13h e das 14h30 às 18h). Após renovado o lugar anual, caso o sócio esteja interessado em assistir ao jogo com o Boavista FC terá de levantar um convite para aceder ao Estádio. Será possível levantar esse mesmo ingresso a partir de sexta-feira, dia 6 de agosto e até às 13h se segunda-feira", podia ler-se no comunicado dos barcelenses.O Gil Vicente deu ainda a conhecer os preços dos lugares anuais, que variam entre os 25 euros (na bancada nascente) e os 170 euros (na bancada poente superior).