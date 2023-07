Gil Vicente oficializa a contratação de Vinícius Dias para a baliza

O Gil Vicente anunciou, este sábado, a contratação do guarda-redes Vinícius Dias. Contratado ao Volta Redonda, o guardião, de 26 anos, assinou um contrato válido até 2026.O brasileiro, que fez toda a carreira como sénior ao serviço da formação do Rio de Janeiro, prepara-se assim para viver a sua primeira experiência na Europa pela porta do clube de Barcelos.A chega de Vinícius Dias pode também sinalizar a saída de uma das atuais opções do técnico Vítor Campelos para a baliza, uma vez que o Gil Vicente tem ainda à sua disposição Andrew, Brian Araújo e Kritciuk, embora o russo tenha passado boa parte da última temporada lesionado.