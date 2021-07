Gil Vicente oficializa as contratações de Andrew e João Caiado

O Gil Vicente anunciou, esta segunda-feira, as contratações de Andrew e João Caiado, confirmando assim notícias avançadas por Record nas últimas semanas. A dupla assume-se assim como opção para o treinador Ricardo Soares para a época 2021/22.





Produto da formação do Botafogo, o guarda-redes Andrew, que assinou até 2024, prepara-se para viver a sua primeira experiência no futebol europeu. O jovem, de apenas 20 anos, tem a concorrência de Kritciuk e Brian Araújo, pelo que, numa primeira fase, pode integrar a recém-criada equipa sub-23 dos galos.Por seu lado, João Caiado encara este desafio com o objetivo de se estrear na 1ª Liga. O médio, de 22 anos, esteve nos sub-23 do Famalicão nas duas últimas temporadas e vai agora procura um lugar nas escolhas de Ricardo Soares. Caiado rubricou contrato até 2023, com mais uma época de opção.No plano desportivo, o Gil Vicente tem agendado para sábado, frente ao Tondela, o primeiro jogo oficial da temporada.