Depois de o Granada ter anunciado este sábado a transferência de Adrián Marín para o Gil Vicente, o clube minhoto oficializou, este domingo, a contratação do lateral-esquerdo. Dessa forma, Henrique Gomes e Lucas Barros têm um novo concorrente para a posição.Apesar de não terem sido revelados os contornos do negócio, Record sabe que o espanhol, de 25 anos, chega a Barcelos a custo zero e assinou um contrato válido por duas épocas. Em 2021/22, ao serviço do Famalicão, Marín apontou quatro golos em 33 partidas. O jogador, de resto, reencontra agora Ivo Vieira.No plano coletivo, o Gil Vicente defronta, esta segunda-feira, o Arouca.