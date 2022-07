Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gil Vicente Futebol Clube (@gilvicente.fc)

Depois de Fujimoto, há agora outro japonês no Gil Vicente. Trata-se de Mizuki Arai, médio que chega a Barcelos por empréstimo do Tokyo Verdy.O jogador, de 25 anos, prepara-se para viver a sua segunda experiência na Europa (já havia alinhado nos austríacos do Horn) e não escondeu a ambição com que encara este novo desafio. "Estou muito feliz por estar nesta grande equipa e sinto um grande orgulho por vestir esta camisola. Vamos lutar juntos", disse o jogador aos meios do clube.Na temporada passasa, Mizuki apontou seis golos em 30 partidas.