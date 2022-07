Gil Vicente oficializa Kevin Villodres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Avançado, 21 anos e ansioso para demonstrar todo o seu talento… sim, acertaste! É o



E aquele ? nos é de alguém que vem para dar TUDO! Bem-vindo, Gilista #SomosUmSomosGil #GVFC pic.twitter.com/9OIqwuiqGX — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) July 23, 2022

Kevin Villodres foi este sábado oficializado como reforço do Gil Vicente até ao final da temporada. O extremo espanhol, de 21 anos, realizou ontem os habituais exames médicos, antes de se vincular aos gilistas, por empréstimo do Málaga, mediante o pagamento de 500 mil euros de taxa de cedência.O acordo inclui ainda uma opção obrigatória da compra do passe por 1,2 milhões de euros, se o extremo jogar pelo menos 20 jogos nesta temporada.