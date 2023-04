O Gil Vicente é um dos clubes mais ativos no que a ações solidárias diz respeito e voltou a dar um exemplo disso nesta quinta-feira. Com 14 anos de idade, Tomás está na fase final da recuperação de um problema oncológico e teve oportunidade conhecer os ídolos Rúben Fernandes, Murilo, Fujimoto e Fran Navarro.Tomás integra o projeto 'Resistentes' da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que visa a promoção de atividades desportivas em oncologia pediátrica, e, para além de ter conhecido os jogadores do plantel dos galos, ainda recebeu uma camisola do clube com o seu nome e visitou o Estádio Cidade de Barcelos.Um dia que, certamente, irá ficar para sempre na memória do jovem.