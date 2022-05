Gil Vicente recebido em festa na Câmara Municipal de Barcelos

Os bons resultados que o Gil Vicente conseguiu em 2021/22 aproximaram o clube da cidade, tendo esse aspeto ficado bem patente nesta sexta-feira. Depois de ter conseguido uma inédita qualificação para as provas europeias, o clube foi recebido na Câmara Municipal de Barcelos, numa cerimónia que contou com a presença de algumas dezenas de adeptos.Assim, já depois de o novo autocarro do clube ter sido apresentado e benzido pelo prior Abílio Cardoso, todo o plantel, staff e equipa técnica foram homenageados e receberam um galo de Barcelos, símbolo maior da cidade. A cerimónia, de forma natural, ficou marcada pelos habituais discursos."Começo por agradecer à Câmara Municipal por nos ter recebido. Quando vim para o Gil Vicente tentei informar-se sobre as pessoas de Barcelos e sobre o que movia a cidade. As informações que tive foi de que este era um povo humilde e trabalhador. Ao fim de dois anos consigo confirmar isso. É com satisfação que agradeço por nos terem recebido, associando-se assim a um grande feito do clube. Foi muito importante a cidade ter-se envolvido com o clube, sentimos a força que foi importante para as vitórias que culminaram neste final bonito. Agradeço a todos os barcelenses e a todos os adeptos por se terem associado ao clube. Viva, Barcelos! Viva o Gil Vicente!", disse Ricardo Soares, sendo que o capitão Rúben Fernandes foi mais comedido: "Em meu nome e em nome de toda a equipa, agradeço ao presidente por nos ter recebido. Obrigado por esta pequena homenagem".O presidente Francisco Dias Silva deu ênfase ao trabalho que o clube tem pela frente. "É com momentos destes que o clube vai crescendo, mas há muito trabalho para fazer. Temos caminhado ao lado da Câmara Municipal e, felizmente, temos um presidente que tem sensibilidade para as questões relacionadas com o desporto. Toda a gente sabe que temos de fazer bem o nosso trabalho para termos mais momentos como este. Quando se acredita é meio caminho andado para o sucesso e os que ficarem sabem o que lhes espera. A exigência é grande e vamos partir para a nova temporada do zero", vincou.Por fim, Mário Constantino, autarca de Barcelos, destacou a caminhada do clube ao longo do ano. "É uma honra receber um dos maiores embaixadores da cidade de Barcelos, é um orgulho para todos os barcelenses. Mais do que o resultado final, que muito nos orgulha, o vosso percurso foi um orgulho e para Barcelos porque jogaram sempre com garra. Ao longo do ano fomos percebendo que isto era possível pela forma como jogavam e destaco também a discrição e o trabalho de bastidores de toda a direção", disse, deixando ainda uma garantia sobre o futuro: "Queremos que os campos de treino sejam uma realidade em breve e que a aposta na formação seja uma evidência".