Gil Vicente renova com Pedrinho até 2025

O Gil Vicente anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com Pedrinho para a renovação de contrato do médio. O jogador fica assim ligado aos galos até 2025.A extensão de contrato de Pedrinho assume-se como uma boa notícia para os minhotos na medida em que a ligação do jogador com o clube terminava no final da presente temporada. O camisola 8 é um dos elementos do plantel mais acarinhados pelos adeptos, sendo este aspeto facilmente constatável pelo facto de os pedidos de renovação terem sido uma constante ao longo dos últimos dias.Em 2021/22, Pedrinho soma um golo e nov assistências.