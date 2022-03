Gil Vicente sabe o que é correr atrás do prejuízo

O Gil Vicente deu sequência à boa época que está a realizar ao empatar com o Marítimo, chegando assim aos 12 jogos consecutivos sem perder.

Um dos dados que salta à vista do empate dos galos com os insulares tem a ver com o facto de os minhotos terem conquistado um ponto depois de começarem a perder, numa situação que já se tinha visto em outras sete ocasiões no campeonato. Para além do Marítimo, os barcelenses já tinham mostrado capacidade de correr atrás do prejuízo frente a Vizela, Belenenses SAD, Estoril, Arouca, Moreirense, Boavista e Santa Clara, sendo que apenas contra os cónegos o Gil Vicente esteve em condições de consumar a reviravolta (o Moreirense voltou a empatar no último lance do jogo).





Neste momento, a equipa de Ricardo Soares segue no 5º lugar da tabela classificativa.