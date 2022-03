O Gil Vicente realizou, na manhã desta sexta-feira, um jogo-treino com o Varzim, tendo vencido a partida por 3-2.Disputado no Estádio Cidade de Barcelos, os golos dos gilistas foram apontados por Élder Santana, Henrique Gomes e Matheus Bueno, enquanto Cássio Scheid e Agdon marcaram para os poveiros.O próximo compromisso oficial do Gil Vicente está marcada para 2 de abril, com uma receção ao Arouca. Já o Varzim defronta o FC Porto B no dia 4 do mesmo mês.