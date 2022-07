Gil Vicente vence equipa sub-23 em jogo de preparação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do desaire frente ao FC Porto, o Gil Vicente defrontou, esta sexta-feira, a sua equipa sub-23. O encontro terminou com um triunfo por 4-3 do conjunto orientado por Ivo Vieira.Fran Navarro esteve em destaque ao apontar um hat-trick, sendo que Vítor Carvalho também marcou. Na recém-criada equipa de sub-23, Meoti, Liberal e Miro fizeram o gosto ao pé.Ainda nesta sexta-feira, o Gil Vicente enfrenta também o Tondela.