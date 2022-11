O Gil Vicente conquistou o prémio de Responsabilidade Social do mês de outubro, atribuído pela Liga Portugal, com a iniciativa "Dá vida ao que te faz feliz" Recorrendo a um vídeo com vários testemunhos, entre os quais de jovens da formação e jogadoras do futebol feminino do clube, os gilistas lançaram uma campanha de sensibilização contra insultos a atletas de diversos escalões.Com mais de quatro milhões de visualizações, o vídeo já conta com partilhas de várias caras do desporto nacional, entre as quais Telma Monteiro, Danilo Pereira ou Bruno Fernandes.