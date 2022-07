No segundo jogo de preparação para a temporada 2022/23, o Gil Vicente somou a segunda vitória. Depois do triunfo frente ao V. Guimarães B, a formação barcelense bateu agora o Penafiel, no caso por 2-0.Numa partida em que Ivo Vieira utilizou todos os jogadores que levou para estágio à exceção de Kritciuk, que só hoje cumpriu o primeiro treino, Élder Santana e Boubacar Hanne apontaram os tentos que fizeram a diferença no marcador. Os galos vão dar agora continuidade ao estágio em Arcos de Valdevez.O conjunto minhoto dá o pontapé de saída na nova época no dia 4 de agosto, em jogo a contar para a 3ª pré-eliminatória da Conference League.