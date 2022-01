E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da saída de Iago Maidana, o Gil Vicente anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Guilherme Silva. O jovem, de apenas 20 anos, assinou contrato válido até 2025.O defesa-central, que também pode atuar como defesa-esquerdo, atuava no Bahia. Guilherme Silva conta ainda com passagens por Atlético Mineiro, Joinville e Atlético Goianense.Esta será a primeira experiência do jovem na Europa.