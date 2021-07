Hackman está muito perto de ser oficializado como reforço do Gil Vicente. O lateral-direito está de saída do Portimonense e vai prosseguir a carreira no Minho.





À espera do jogador ganês, de 26 anos, está um contrato de três temporadas. Esta será a quinta experiência de Hackman em Portugal, depois de passagens por Vila Real, Boavista, Aves e Portimonense.